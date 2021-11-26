花14年買地，從1坪4萬買到1坪14萬元，台南市東山碧軒寺於廟後購地186坪、將斥資逾億元興建三寶殿，26日舉行動土儀式，由台南市長黃偉哲與主委陳義籐共同主持，祈求在觀音佛祖的庇佑下，新建工程得以圓滿周全，順遂平安。

碧軒寺新建的三寶殿結合文物館功能，未來除了規畫舉辦各種民俗傳承講座及文教活動，也將展示廟裡保存的老文物。

碧軒寺俗稱「東山大廟」，主祀佛尊為觀世音菩薩，鄉民尊稱「觀音佛祖」或「佛祖媽」，為東山地方的主要信仰中心。碧軒寺開基觀音佛祖1590年於大陸泉州開元寺開光，1657年由開元寺高僧釋應祥大師隨當時清兵度海奉請來台。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區重要民俗活動，每年農曆12月23日信眾以徒步方式走古香路6小時，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年，正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山返回碧軒寺。

碧軒寺表示，迎佛祖暨遶境民俗不論在歷史傳承、宗教意涵、藝能表現等方面均具有特色及代表性，不僅有安定人心與教化的文化功能，更吸引遊客前來觀光。廟方為讓宗教文化造福鄉里，帶動地方發展，歷經多年與地方協商，終於購買廟後一塊建地，斥資上億元興建多功能的三寶殿，一樓將設計為文物展示館，預計3年後完工。

陳義籐表示，新的三寶殿除了提供民眾優質的信仰中心，未來也將規畫舉辦各種民俗傳承講座及文教活動、舉辦文創展覽或小農市集等，充分發揮多元的功能，結合宗教資源，帶動東山區的觀光發展，促進地方繁榮。