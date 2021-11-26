冬天來臨，天氣也越來越冷，有網友就分享冬天來臨伴隨的3大困擾，不僅早上冷到起不來、還很難控制食慾，而且冬天衣服特別好看，買新衣服還會噴很多錢。貼文引發網友熱烈討論。結果釣出南部人大大反駁，「南部真的沒冬天」，笑翻眾人。

一名網友昨(25日)在Dcard提及，生活在北部的她，11月開始明顯感受到天氣愈來愈冷 冷就算了還搭配下雨，讓她明顯感到冬天的三大困擾，第一是能賴床就賴床，每天早上鬧鐘一響，身體彷彿被黏在床上，完全不想離開暖暖的被窩，曾經還賴快1小時，上班都很驚險壓線。

再來是很難控制食慾，冬天就很想吃麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等高熱量的食物，媽媽也會燉很補的雞湯，另外零食和飲料的攝取也更頻繁，讓原PO感到相當罪惡。

最後原PO的冬日困擾是會一直買新的衣服，原PO笑著表示，「歐~這點可能是我個人問題」總覺得冬天的衣服特別好看，像是大衣、多層次穿搭、毛帽、靴子都很好看，然後都天都要噴大筆錢來治裝，繼續買衣服鞋子的她都覺得老媽要爆炸了。

貼文一出引起共鳴，「真的不要太中肯」、「天啊我跟原po的困擾一模一樣」、「早上真的超難起床，整個過敏大爆發，而且皮膚變得很乾很粗糙」、「三點全中，冬天衣服真的好好看一直噴錢」、「真的！好崩潰，我的體重已經不復返QQ」。

不過有許多南部朋友表示，「我們前幾天還快30度呢，熱爆，南部真的沒冬天」、「南部根本不會穿到大衣，但南部人有個特色，只要有點變冷路上的中年人和老人家就開始穿羽絨衣」、「真的，南部低於25度就會出現羽絨衣」、「我還在穿短袖蓋涼被，屏東人的困擾」、「南部人在台北好痛苦，明明很冷啊，路上台北人怎麼能穿那麼少啦」。