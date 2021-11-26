新北市土城區徐姓女子1998年疑因心情不佳離家出走，自此與家人斷了聯繫，土城警方近期巡視轄內失蹤人口及無名屍系統時，意外發現建檔的淡水外海無名屍，與徐女特徵相符，比對家屬DNA後，成功幫助徐家母女再度重逢。（警方提供）

新北市土城區徐姓女子1998年疑因心情不佳離家出走，自此與家人斷了聯繫，但徐女母親仍不放棄任何希望，20多年來東奔西走，希望找到女兒；土城警方近期巡視轄內失蹤人口及無名屍系統時，意外發現建檔的淡水外海無名屍，與徐女特徵相符，近期比對家屬DNA，終於核對無名女屍身份就是徐女，幫助徐家母女再度重逢。

土城警察分局防治組巡佐王德勝及警員林念承近期比對轄內失蹤人口及無名屍系統時，發現1999年9月在淡水漁港路外海的無名女屍，疑似就是1998年5月失蹤的徐女，於是主動聯繫徐女家屬採集口腔DNA，送往法務部法醫研究所比對，確認身份，徐女母親獲知後也激動萬分，向員警連連道謝，稱終於能放下心中牽掛。

土城警分局表示，民眾遇上生活、工作及情感難題，難免情緒低落，這時可撥打「1925」依舊愛我專線，將有專人提供24小時心理諮商服務。若家中有失蹤親人，家屬也須謹記2步驟，第一失蹤即時報案；第二就近派出所報案，不需四處奔波，針對家中長者也可多多利用指紋建檔、申請愛心手鍊的方式，防止走失。

警方呼籲，現今DNA科技鑑驗技術十分成熟，家中如有失蹤多時家屬，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各警分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，多一條協尋管道，讓家人提早找回返家的路。