「時事通信社」報導，日本航空自衛隊（以下簡稱空自）最著名的飛行表演隊「藍色衝擊」（Blue Impulse），先前在演出後違反規定自行釋放彩色噴煙，可能導致達1100輛民用車輛遭染色；空自近期承認，已著手準備相關賠償事宜。

根據報導，「藍色衝擊」在8月24日參加完2020東京帕運的開幕表演後，機隊平安返回位於埼玉縣的入間基地，結果在降落前，3架預備機「想讓基地附近的民眾開心一下」，因此在低空噴出未用完的紅、藍、綠色彩色煙霧，結果卻導致附近的民車遭到染色，還有部分民眾抱怨「染料根本清不掉」。

航空自衛隊在進行了約3個月的調查後終於承認，附著在這些車輛上的染料「有極高可能」來自「藍色衝擊」的彩色噴煙，向受害民眾表達歉意，並稱已著手準備相關賠償事宜。「時事通信社」指出，埼玉縣狹山市和所澤市至今已接到約390件投訴，估計共有1100輛民車受害。

日本軍事評論家石動龍仁先前指出，由於彩色煙霧會導致地面遭到染色，「藍色衝擊」自1999年起有近20年僅用白色噴煙進行飛行表演，直到日本獲得2020東京奧運主辦權後，防衛省才花費6年時間和約2.31億日圓（約新台幣5600萬元）經費研發出新型彩色染料。

此種染料較為環保，且只要在一定高度以上釋放便不會影響地面，在聖火抵達儀式、東京奧運和帕奧開幕儀式上使用效果良好。不過此次事件是在飛機即將降落前發生，高度已低於規定，才會導致民車遭到染色。