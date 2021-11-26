新竹縣尖石鄉具有豐富林相，國內近年出現露營、登山熱潮，吸引不少遊客前往山區，但出身尖石鄉水田部落的泰雅族畫家林世偉，日前在臉書宣布，由於遊客帶上山及露營區的垃圾、糞便，已有汙染環境之虞，宣布將自12月6日封閉水田林道，請欲前往北得拉曼登山、水田部落露營區的民眾改期。

此舉引發相關社團嘩然，新竹林區管理處也指出，針對部落族人意見，已於26日派員前往尖石，與當地村長、居民聯繫，了解實際現況。目前山林開放，不僅是北得拉曼，幾乎所有登山的區域都出現較多人潮，因人潮產生的環境議題，新竹林區管理處承諾會加強管理，派員前往巡視並做相關環境整理，若部落需要協助，林管處也歡迎一起協力來做。

近日正逢北得拉曼步道山毛櫸轉黃，美景吸引登山客前往，林世偉抨擊，林務局將步道前鋪上水泥鋪面，由於行車更加便利，不分平、假日都有不少遊客上山，卻將垃圾遺留在山上，不僅汙染山林環境，也影響山區水源品質。

且水田部落周遭有數十個露營區，林世偉指控，露營業者用低價買下水權，放任露營客無止盡取用，反而使生活在當地的原住民缺水可用。更有甚者，露營遊客車輛停放在山道上，亦造成交通問題，衍生糾紛與公共安全，讓在地族人不堪其擾。

林世偉透露，在經過部落族人同意，因此採取申請集會遊行方式，將自水田林道2公里處封路，族人亦會組織隊伍，輪流「把關」，林世偉亦在臉書上公告，請要前往露營、登山的遊客改期。

新竹林區管理處指出，是否先增設廁所，新竹林區管理處表示，會針對現場實際狀況才能考量後續是否增設，但還是希望民眾先從自身做起。新竹林區管理處也提醒登山民眾做好無痕山林，登山前生理需求先做適切的處理，若有不得不的情形，也請將清潔用品攜帶下山。