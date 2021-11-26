iPhone手機10年後可能會消失！知名分析師發布最新報告指出，蘋果傳聞已久的擴增實境（AR）頭盔，有機會在明年底推出，AR頭盔將搭載與Mac同等級高階處理器，據傳運算效能類似M1晶片，蘋果AR頭盔不需連接到Mac或iPhone，可望支援廣泛應用，目標在10年後取代iPhone。

新浪科技與外媒《Macrumors》報導，對蘋果產品爆料神準的天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果將在2022年推出AR頭戴裝置，該AR頭盔配備2個處理器，高階處理器的運算能力與Mac的M1相似，較低階處理器則負責與感應器運算相關。

他認為，從處理器設計可看出蘋果AR頭盔與競爭對手的三大差異：

1、具備Mac等級的運算能力。

2、可獨立運作，不需依賴Mac 或iPhone 。

3、支援廣泛應用而非特定應用。

此外，這款頭盔還可支援虛擬實境（VR）體驗，主要歸功於Sony提供兩片4K Micro OLED面板，這需要類似M1晶片的運算能力。

報告指出，蘋果AR頭盔需要獨立處理器，因其感測器的運算能力遠高於iPhone，至少需要6~8個光學模組，才能提供用戶持續性的AR透視影像，而iPhone最多只需3個光學模組且不需要持續性的運算。

郭明錤表示，蘋果的目標是10年後AR可取代iPhone，意味著未來10年內AR頭盔對ABF載板需求上看 10 億片，而ABF獨家供應商欣興將是最大受惠者。