新變種病毒來勢洶洶，加以美國聯準會(Fed)態度轉鷹，投資人恐慌情緒蔓延，台北股市今(26日)大跌284.8點，三大法人賣超386.78億元，其中，外資及陸資賣超309.63億元，長榮航、華航被殺到跌停，外資分別持續倒貨逾4.5萬張，賣超前10大個股還包括長榮、陽明等2檔航運股、華新、聯電以及開發金等4檔金融股，賣超都超過萬張之譜。

台股今日開低走低，盤中一度殺逾300點，摜破月線，終場收在17369.39點，大跌284.8點，成交值3539億元。三大法人同步賣超，其中，外資大逃殺，外資及陸資就賣超309.63億元，自營商賣超68.72億元，投信也賣超8.43億元，合計賣超386.78億元。

受疫情恐再升高威脅，長榮航、華航雙雙被打到跌停，華航收在26.7元，長榮航收在25.85元，航空雙雄繼昨日遭外資大賣，今仍為外資賣超前2大個股，賣超最多的是長榮航，共賣超46,629張，賣超第2名為華航，也賣超45,925張。

外資賣超前10名個股中，還有2檔航運股，分別是第3名的長榮，以及第7名的陽明，各賣超27,065張以及17,077張。

另外，外資賣超前10名個股中也包括4檔金融股，分別為第5名的開發金、第6名的國泰金、第8名的台新金，以及第9名的元大金。

除了4檔航運股、4檔金融股，外資賣超第4名為華新，賣超24,555張，賣超第10名為聯電，賣超12,913張。