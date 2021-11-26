一名媽媽在臉書社團發文，透露日前在新北市三重區一處公園的單槓區遇上一名怪阿伯想抱他的小孩，還說「來，要玩嗎？」經她拒絕後，阿伯下一秒卻「露著屁股」玩單槓，嚇得她趕緊帶著小孩離開。

這名媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，透露日前帶著小孩去三重廣一公園玩，孩子在成人單槓區停留約一分鐘左右，就遇上一名阿伯上前搭話，對方邊說話的同時邊張開雙臂，示意要抱孩童，還說，「來，要玩嗎？」

原PO說，她當下立刻拒絕，而阿伯遭拒後攀上單槓，不曉得是故意或是不小心的讓屁股赤裸裸的在外見客數分鐘；原PO說，「天氣很冷自己應該馬上會知道屁股外露吧…而我們就正在他後面…還好我的小孩沒有看到，我不知道他這樣用是什麼意思。」

文章曝光後，不少網友留言回應，「老人家都喜歡小孩子應該沒有惡意，不過還是要多加小心注意一下」、「也許他失智了，沒傷人就原諒他吧」；也有一名自稱遇過同位阿伯的網友說，「這個我也遇過，三重無奇不有，遇到就離開就好」，還自吐上次模仿阿伯的動作，反被對方罵是神經病。