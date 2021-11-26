為防止COVID-19變種B.1.1.529入侵，新加坡自明晚起限制來自南非等7非洲國家旅客入境或轉機。

另外，星國將持續擴大接種者免隔離旅遊通道，新增泰國、土耳其、馬爾地夫等6國。

英國每日郵報報導，學名為B.1.1.529的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，最早在非洲波札那發現，最終可能被命名為Nu變異株。

新加坡衛生部今天表示，近期有報導指出，波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威等非洲國家出現傳染力可能更強的B.1.1.529變異株。全球科學家仍在了解這個新變異株傳染力是否比Delta變異株還強，以及是否更可能導致重症、是否影響現有疫苗的有效性。

衛生部指出，新加坡目前未發現B.1.1.529案例。但同時，政府將採取必要預防措施，降低新變種病毒傳入新加坡的風險。

因此，衛生部表示，自27日23時59分起，過去14天有波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威旅遊史的長期准證持有者及短期旅客，將不得入境新加坡或經由新加坡轉機。返星的新加坡公民、永久居民入境後須在指定設施隔離10天。

此外，新加坡在逐步安全恢復航空旅行之際，將持續擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）。星國交通部今天表示，12月中起陸續新增柬埔寨、斐濟、馬爾地夫、斯里蘭卡、泰國及土耳其等6國，適用「疫苗接種者旅遊通道」入境的國家累計達27國。

新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）透過線上接受媒體訪問時表示，「疫苗接種者旅遊通道」適用國家新增6國，將恢復新加坡與這些國家之間「雙向免隔離」的旅行。

他表示，與泰國的VTL將於12月14日啟用，其他5國的VTL將自12月16日開始實施。屆時，每天可使用VTL入境的旅客人數將從目前1萬人調高至1萬5000人。

新加坡COVID-19疫苗覆蓋率達85%，自9月實施「疫苗接種者旅遊通道」以來，目前允許來自澳洲、汶萊、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、英國、美國及韓國等13國已完整接種疫苗的旅客入境免隔離。

自29日起，適用「疫苗接種者旅遊通道」入境新加坡的國家將新增馬來西亞、芬蘭、瑞典、印尼及印度；12月6日起，卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國也適用。

易華仁指出，疫情前，來自這27國的旅客約佔新加坡樟宜機場每天抵境旅客人數的6成。

星政府規定，「疫苗接種者旅遊通道」不限旅行目的，旅客行程也不受限制，但必須出示可透過數位系統核實的疫苗接種證書，且須完整接種世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗。VTL旅客也需搭乘指定航班入境新加坡。

使用VTL入境星國的旅客需接受2次檢測，包括出發前48小時內接受PCR核酸檢測或由專業人員執行的抗原快速檢測（ART）並取得陰性證明，以及抵達後在樟宜機場再次PCR採檢。