神準(3558)今日參加櫃買新業績發表會，目前營運在疫情後，已經看到有線網路系統成長顯著，帶動神準營運出現回溫，但面對缺料、漲價問題，神準對於明年依舊會以最保守的態度來面對。

神準表示，全球疫情趨緩、陸續回歸辦公室，看到美國市場復甦明顯，神準營運也出現回溫，營收產品組合以有線網路系統成長最顯著，網路安全伺服器跟乙太網路交換器推升2021年銷售占比從去年41%提升46%，年增加45%，無線網路占比約36%、年增加3%，成長較小主因缺貨，企業無線通訊系統年增11%，其他領域占比16%，成長61%，包含物聯網、網路攝影機、電源模組，主因物聯網跟電源模組推升成長。

神準今年前三季毛利率受到零組件缺料跟漲價推升成本加上台幣升值，以及缺料造成長短料庫存提列毛利損失，神準前三季毛利率18.5%，較去年同期21.8%衰退。

神準前10月合併營收74.7億元，年增20%，為歷史同期新高，毛利率18.5%，略低於去年同期21.8%，累計前三季稅後純益2.93億元，年增16.4%，每股稅後純益5.98元

面對漲價問題，總經理林伯彰認為，主要分為IC晶片和其他原物料兩部分，神準會對產品價格進行適度調整。在IC晶片部分，客戶多配合，沒有太多爭議，其他物料也會取得客戶諒解，因為，現階段對目前處理狀況滿意。他進一步說，今年原物料狀況可說是相當辛苦，且不認為明年會明顯改善，因此，將以最保守的態度來面對明年原物料的狀況。

產能部分，神準新位於華亞科學園區的新廠，預計明年第三季可望開始投產，預計屆時產能將增加120%。