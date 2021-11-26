在看房子的階段，為了把握成交的機會，許多人會選擇利用斡旋契約或要約書來向屋主表示購買的意願，並請專業仲介居中協調，讓雙方價格達成共識，但是斡旋契約跟要約書兩者有什麼不同呢？永慶房屋客法部經理陳繼先表示，無論是斡旋契約或是要約書都是用來表達購買意願，房屋交易金額龐大，建議在簽立斡旋契約或簽要約書之前，應該要先查閱相關謄本等資料，了解房屋的歷史、現況再做決定。

當買方看到中意的物件時，斡旋契約與要約書都能向賣方表達購買的意願。當買方喜歡某一物件，先拿出一筆錢，向賣方表達購買誠意與請房仲經紀人員協商價格，這筆錢即稱作斡旋金。斡旋金的金額通常為5~10萬元，若協商成功，斡旋金即轉變成買賣價金的一部分，如賣方同意以買方出價價格出售，並將斡旋金轉為定金時，即視為買賣契約已成立，但若協商失敗，斡旋金將會全數退回給買方。

買方也可以選擇以要約書來表達購買意願，要約書為記載購買房屋意思的文書，一樣會交由房仲經紀人與賣方協商，若是賣方未在要約書所載日期前同意出售，則要約書失效，若賣方同意並於要約書上簽名，則代表雙方達成合意再約定簽署買賣契約時間。

在決定下斡旋前，有什麼該注意的事情呢？永慶房屋客法部經理陳繼先說，當買方決定簽立斡旋契約或要約書之前，要知道買賣房屋屬於高金額交易，應具備正確、嚴謹的心態出價，更不該把斡旋當作是遊戲，以隨便出價的想法來買房屋，不僅容易造成問題，讓賣方感到困擾，甚至是斡旋金遭到沒收或依要約書條文賠償，不僅受到損失，同時也讓自己的買房之路不順遂，建議消費者在出價前先上網上查看附近的實價登錄成交行情，更有機會買房成功。