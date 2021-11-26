大陸女星范冰冰2018年因捲入陰陽合同逃稅風波，遭到官方封殺，甚至被貼上「劣跡藝人」標籤，讓她事業一落千丈，行事作風也轉為低調，近年來才積極復出，但依舊無法在大陸有任何影視作品，只能出席時尚、美容、慈善活動等，不過現網路上又瘋傳她秘密產子的消息，立刻掀起熱議。

陸網瘋傳范冰冰在今(26日)早上9點57分誕下1子，網友更稱是南京婦幼醫院的朋友告知的，而孩子的爸不是李晨，傳出是南京購物中心「德基廣場」老總，對此，雙方都未對此消息做出回應。其實，這不是范冰冰第一次傳出懷孕消息，早在2019年就爆出她在同家醫院產子，不過隨即遭工作室駁斥，南京婦幼醫院也發文闢謠。

范冰冰這個月出席活動狀態超好。(圖／翻攝自微博)

而范冰冰近期也照常出席活動，上禮拜為了力挺弟弟范丞丞，出席他主演的新片《門鎖》首映，當時狀態根本看不出是快臨盆的孕婦，月初時，她出席時尚活動，穿著粉色民族長禮服，絕美零修圖模樣驚豔外界，因此網友對於她產子傳聞，都抱持存疑的態度。

范冰冰和名導好友李玉將有新合作。(圖／翻攝自微博)

范冰冰近日跟名導好友李玉相聚，開心寫下「老友，小酒」，有網友詢問「小酒＋老友=新電影」，李玉也回覆「是」，雖然不知道范冰冰是主演還是投資，但對於能看到兩人的合作，也讓網友相當期待。