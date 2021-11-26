台塑企業與長庚科技大學、雲林長庚醫院26日在雲林縣麥寮鄉晁陽綠能園區舉辦「2021年長者健康促進成果發表會」，邀請麥寮工業區周邊7鄉鎮共10個社區共襄盛舉。台塑企業長期於雲林沿海鄉鎮，藉由關心長者健康敦親睦鄰，著手打造雲林沿海地區成為健康社區典範。

台塑企業照顧雲林縣沿海長者健康，打造社區健康典範。（張朝欣攝）

台塑企業與長庚科技大學、雲林長庚醫院為促進麥寮工業區鄰近居民健康，自2010年起即走進雲林縣麥寮、台西鄉2鄉社區及學校等場域，推動菸害防制、健康減肥、肝炎防治，2018年起擴大至雲林縣崙背、褒忠、東勢、四湖鄉及彰化縣大城鄉，在7鄉鎮積極營造社區健康促進環境。

長庚科技大學健康促進團隊表示，國發會預估台灣將在2026年邁入超高齡社會，面對驚人的人口老化速度，為了讓民眾更健康的步入老年階段，團隊特別規畫樂齡社區衛教課程，除養生保健、均衡飲食、規律運動等健康生活宣導外，更著重「預防及延緩失能的健康關懷」。

健康促進團隊說，今年舉辦的樂齡夏令營，內容包含健康主題衛教、瑜珈環伸展操、改良式八段錦、肌耐力訓練、益智遊戲腦力激盪、熱身舞蹈教學、社區競賽及音樂體操等課程。銀髮族藉由互動的趣味保健遊戲，既可擴大社交範疇，又能推動社區自我照顧，進而提升居民整體健康狀況。

雲林長庚醫院院長黃東榮指出，自2018年成立社區健康照護中心，便至鄰近7鄉鎮長期合作據點為鄉民測量血壓、血糖，一旦發現數值異常者，便針對飲食、運動、用藥、疾病等給予個別化衛教。透過持續性巡迴關懷，將預防醫學知識、健康促進活動帶入社區及家戶。