財政部25日公布9-10月統一發票中獎獎號，有網友興致勃勃對獎卻發現一張都沒中，感到十分氣憤，甚至懷疑千萬獎項的真偽，沒想到文章意外釣出一位幸運男，透露自己連7期中獎，等於已連中一年，讓許多網友相當羨慕，此外，有網友也在爆廢公社臉書社團發文表示，已連續中7期發票，但可惜這期沒中，無法延續下去，他也透露中獎的發票只有1期不是載具，呼籲大家多使用載具。

每兩個月對一次發票是許多人的樂趣，期待有天能中千萬大獎，不過有女網友在爆怨2公社臉書社團發文，抱怨自己這期發票又摃龜，「我都懷疑那些千萬獎項的真假了，每次都沒人領？我們這些要中個200元都那麼困難。」

文章一出引發網友們熱烈討論，許多人紛紛曬出摃龜照哀號，「真的很困難，我發票很少中，連200元都沒有更別說更高」、「消費金額破萬沒中半張」、「從來沒中過，連200元都好啊」、「已經遺忘上次中獎是什麼感覺了，大概是50年前吧」、「真的很看運氣啦，只能說運氣不好。」

儘管如此，還是有人分享中獎的經驗，有人透露自己連7期中獎，「運氣，剛剛對2x張中200」、「上次中1800&電子500」、「我已經連續半年都中了，大大小小的都有，最大的１萬」、「今年每期都中，已經連中6期」、「真的有千萬發票，我姐夫朋友中過一千萬發票。」

此外，有男網友在爆廢公社上表示，自己連續中7期發票，也就是連續1年多都中獎，他也建議網友們可以使用雲端發票，「只有一期不是載具，但昨天摃龜了，多使用載具減少紙張。」