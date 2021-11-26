漢神巨蛋購物廣場14周年慶於11/9(二)完美落幕，其中眾所矚目的「樂活嘻哈CHILL總抽獎」特獎-市價74.9萬元Honda 2021甫上市的全新FIT汽油版汽車，幸運得主是29歲的鄭小姐，職業為國小教師，平均每月會至漢神巨蛋兩、三次。這次周年慶在日本物產展期間購買了明太子以及日本伴手禮，消費金額約2千多元，沒想到就是這一張摸彩券抽中汽車特獎，令鄭小姐直呼太幸運了，直覺是領養的浪浪「金榜」狗來富帶來的好運。

漢神巨蛋購物廣場於10/14(四)~11/9(二)舉辦的「樂活嘻哈CHILL總抽獎」，活動期間當日持同一卡號漢神會員卡，於全館消費累積集點滿2000元，即可兌換1次抽獎機會，特獎幸運得主即可將今年剛上市的Honda全新FIT汽油版汽車開回家，除此之外還有多項豐富大獎。在為期27天的活動中，總共產生近百萬組摸彩號碼，能夠抽中任何一個獎項都是百萬分之1的幸運，而抽中汽車特獎的鄭小姐，更是羨煞眾人的幸運。

在贈獎儀式中，汽車獎得主鄭小姐，特別帶著招來好運的「金榜」一同出席，在接過特獎汽車的鑰匙時，興奮地表示：「原本就計劃購買這款Honda汽車作為送給自己30歲的生日禮物，沒想到漢神巨蛋居然讓自己夢想成真，直接收到這份大禮，這絕對是最難忘的一份生日禮物」，也為即將迎來的30歲生日開啟幸福的起點！而今天帶來的「金榜」是近期特別領養來的浪浪，此次得獎鄭小姐認為是因為牠所帶來的福氣，因此也一同到場感受這份喜悅，而身為國小老師的鄭小姐也經常鼓勵學生多做愛心，相信分享出去的愛心也會讓自己得到同樣的祝福和回報。