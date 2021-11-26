疫情趨緩、低利效應持續加持，彰化身為六都以外人口最多的行政區，房市熱絡程度不容小覷，近年彰化建商、百貨、基礎建設不斷進駐，使得彰化縣整體更加宜居。因應當地消費者需求不斷增加，永慶房產集團旗下品牌永義房屋員林大道員勝加盟店正式於11/26開幕，盼運用「人機合體」的品牌特色、集團經驗、聯賣系統與年輕熱忱的團隊，為在地房仲業帶來新氣象。

永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長於開幕時說明，永義房屋一加盟就可與全台永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產共1100多家加盟店進行深度聯賣，且配備與永慶不動產同等級的系統平台、數位工具，期待能藉此帶給消費者最完整、最透明的服務，以及智能科技工具帶來的專業購屋體驗！目前永義房屋正在全台加速展店，預計到2022年將開出100家店！

永義房屋員林大道員勝加盟店陳永霖店東表示，加盟店自11月中試營運至今成績亮眼，透過集團旗下加盟四品牌間的聯賣系統，短短不到兩週時間已經有三件成交，陳永霖店東指出：「過往我曾加盟其他房仲品牌，但在聯賣合作順暢度明顯感受有差，他牌房仲如果是好的案件，可以感受到很多店東會互相卡位，在得不到完整的聯賣資訊下加上集團內競爭，消費者體驗也不好；但我在永慶房產集團的聯賣系統中發現，集團1100多家加盟店串連起來是一個縝密的團隊，詢問案件時資訊彼此透明共享，消費者感受度也好，自然可以帶動成交效率。」

永慶不動產中區經管會林朝賀副會長暨永義房屋員林大道員勝加盟店店東在開幕接受採訪時說明，永義房屋承襲永慶房產集團30年來成功經驗與資源，品牌優勢的傳承也同步在人員招募上體現出來，林朝賀副會長指出：「員林大道員勝加盟店自招募新人消息一出，短短一週內人員就已滿招，顯示永義房屋雖然為新品牌，但永慶房產集團多年來經營的良好形象加上『人機合體』的科技品牌特色，讓對於房仲業有熱情的年輕人躍躍欲試！」

陳永霖店東補充：「南彰化業內許多仲介年紀較長、經驗豐富，但有些年紀較長的房仲在服務消費者時易以利益優先，使得消費者觀感不佳；目前我們店內團隊成員平均年齡30歲，年輕一輩對於消費者保障的權益意識較高，也更認同與永慶集團『先誠實再成交』的經營理念，搭配最新人機合體特色與年輕新團隊，盼這「三新」組合可帶來新氣象，扭轉部分以利益為優先的房仲業者所創造的負面形象。」

有巢氏房屋中區經管會陳柏獻副會長表示，永義房屋員林大道員勝加盟店地點處於員林184重劃區精華地段，加上永慶集團加盟總部給予的科技、聯賣系統與行銷資源，必定使永義房屋短期內就擁有傲視同業的業績。台慶不動產中區經管會詹勝全榮譽會長也說明，在永慶房產集團的嚴謹規劃中，永義房屋的科技系統與永慶不動產同等級，相當受消費者喜愛！永義房屋的加入必定可以讓集團的市占率持續超前且拉大與同業之間的距離。

人機合體特色與年輕新團隊，盼為在地房仲產業帶來新氣象。(圖/永慶房屋提供)

永慶房產集團研展中心副理陳金萍分析彰化全區房市，彰化縣整體來說仍然以透天厝為主要的物件交易類型，其中員林市及彰化市透天交易占比介於5-6成，略低化市全區1-2成，顯示員林市與彰化市不再是透天一枝獨秀的情況。林朝賀副會長則補充其門市觀察說明：「員林交通建設發達，更聚集了南彰化的餐飲、就業與金融活動等產業鏈，使得當地的物件剛需穩健。而最近大樓產品交易量漸漸增加，主因於近年彰化住宅單價提高，部分消費者轉而購買電梯大樓等總價較低的產品，總價只要當地透天總價的7-8成，尤其以員林184重劃區的新古電梯大樓建案，因腹地較大且街道規劃完整，相當受到當地民眾喜愛。」

陳永霖店東則分享，南彰化發展迅速，使得大部分屋主惜售心態重，物件上架後成交速度相當快，不過近年來有許多建商進駐獵地，可以解決彰化一直以來剛性需求滿溢的問題，也帶動當地房市交易活絡。永義房屋員林大道員勝加盟店坐落於184重劃區內，歡迎對於南彰化物件有興趣的消費者前來，永義房屋將竭誠提供服務。