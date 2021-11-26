衛福部長陳時中、內政部長徐國勇與農委會主委陳吉仲，三人近來發言爭議多被喻為「新三寶」。有政論節目指出，蔡政府現在變成「聚寶盆」，連蘇貞昌、王美花、林靜儀和羅秉成等人都入列。主持人翟翾笑稱，網路聲量比賽太過激烈！前民進黨立委郭正亮也分析此種現象。

政論節目《新聞大白話》舉例，陳時中曾說「世界也不是只有美國一國」；主計長朱澤民說蚵仔麵線一碗20元；經濟部長王美花說在大賣場設平價專區；徐國勇稱打人的不叫棒球隊叫做球棒隊；央行總裁楊金龍稱年輕人負擔不起就要租房子；陳吉仲說人吃三餐會吃一些保健食品等等。

郭正亮26日在《新聞大白話》認為，這種現象可以分成兩類，一是與社會基層脫節，沒有進入狀況。譬如打高端出國要在補打兩劑，陳時中一副事不關己，但高嘉瑜9月22日就提醒，到11月8日，經過50天沒有任何作為。陳時中篤定不會被換掉，因為找不到人。

郭正亮也透露，有很多官也想走，想去布局選市長，但走不掉。例如今天傳出南非變種病毒，陳時中做得有點累、厭倦，疫苗政策也不是他決定的，可是所有善後都要他處理。但高嘉瑜9月22日就提醒（美國會實施疫苗護照），結果沒有做任何措施，導致打高端從40萬人提高到77萬人，「這就是你不對，有什麼話好講？」

另外，對於王美花說要對抗通膨很容易，只要在超市放「平價專區」就好，郭認為這完全脫節。另外一種就是問題發生後，一時提不出解方，譬如「見警率」要提高真的非常困難，警察編制就是不夠，所以才會有球棒等等的說法。