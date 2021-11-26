2018年的9合1選戰中，台南市安南區的唐儀靜以6票之差落選，創下台灣議員選舉史上最小差距敗選紀錄，她最近站上大、小街頭宣揚公投理念，宣布參加明年台南市議員黨內初選，打算捲土重來，復興唐家的政治血脈。

唐家自唐瑞明、唐碧娥起，承接著政治家族的血脈，近年的選舉由政2代的唐儀靜扛下家族政壇大旗。

唐儀靜在2018年台南市議員選戰中，以6票差距敗給同黨吊車尾的王錦德，成為台灣議員選戰史上最小差距的落敗者。她分析是韓國瑜旋風、公投綁大選加上對手炒作她的車禍撞人事件等因素。這次她東山再起，從黨內初選參戰，更積極拓展票源。

她參選的安南區是台南市正、副議長合縱連橫的選區，唐儀靜要殺出重圍有一定難度，她卻認為正、副議長的支持者盤據舊部落，這幾年安南區移入很多年輕就業人口，形成新社區，有利於年輕參選人爭取選民認同。

安南區近年房價高漲，唐儀靜認為政府應加快在當地規畫更多的社會住宅，另外安南區長輩比例偏高，她認為應補助長照費用，才能讓居民對政府照顧更有感。

父親淡出政壇，唐儀靜接班背起傳承唐家政治血脈的重任，強調參選不靠權勢，自己學經營管理，懂得以有限資源發揮最大效用，她近日站上安南區大、小街頭，宣揚公投4個不同意理念，對明年市議員選戰強調將更積極拓展票源，不會退縮。