大陸湖南一名女子非常喜歡挖耳屎，希望耳朵能時常保持乾淨，沒想到她卻因此感染黴菌，耳朵裡長出「蘑菇狀」的菌類，讓人看了直呼可怕，醫師也提醒，民眾千萬不要自己挖耳朵，不但會將耳垢推入耳道，還可能傷害到耳膜。

綜合陸媒報導，湖南株洲市一名王姓女子，日前感覺耳朵不適，因此至醫院就診，醫師檢查後發現，她的耳道裡竟附著「蘑菇」形狀的黴菌，診斷為罹患「左耳真菌性外耳道炎」，也就是「耳道發霉」，進一步了解得知，王女非常希望挖耳朵，平時還會特地跑到按摩店請採耳師幫忙挖耳屎。

王女過度清潔耳朵，有時還把外耳道挖到滲出液體，導致菌類生長，王女的耳道裡看不見耳屎，但卻有乳白色的菌狀物叢生，醫生提到，這些「蘑菇」有的已長很大了，有的還在發芽。湖南省直中醫院李果麗醫生提醒民眾，不要使用不乾淨的器具或手挖耳朵，若出現耳道不適，就要及時就診。

另一名兒科醫生也表示，耳屎主要由耳道分泌物、油脂、皮屑等組成，能夠黏附灰塵、細菌，有保護耳朵的作用，若耳屎較多，平時張嘴巴、咬東西，拉扯到面部肌肉，就會促使耳屎往外移，有自我清潔的功能，如果耳屎真的多到影響聽力或導致不適，建議民眾去醫院耳科，或找專業人士清理治療，「長期掏耳朵，容易損傷耳道和鼓膜，造成聽力下降或耳聾，反覆刺激，還可能誘發腫瘤」。