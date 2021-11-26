1名老翁25日晚間出門，在桃園市龍潭區忘了怎麼回家。龍潭警分局員警巡邏時，發現老翁相當焦急。先將老翁帶回派出所。並從老翁身上手機一一撥打通聯紀錄，順利找到老翁家人。

警方表示，龍潭分局高平派出所警員卓光煜及林維紘等2員，於25日傍晚執行巡邏勤務，行經龍潭區渴望路時，突然發現有一名老翁杵著拐杖徬徨無助的獨自站在路旁的公園樹下，員警擔心該老翁，立即趨前關心老翁情形，只見其神情焦急且情緒激動的直稱「天都快黑了！我忘記回家的路了」，卻遲遲無法表達自己身分及住所，先將該名老翁攙扶上車並載返派出所，以確保安全。

經回到高平派出所後，老翁還是無法表達身分，卓光煜立即提供熱食及茶水給老婦果腹，關懷照料安撫情緒後，並持續交談試圖探詢迷失老人身分及家中地址，然因老翁表達能力不佳，且疑似重聽，員警突然發現老翁在大衣脫下後，脖子上掛有老人手機，鍥而不捨地循通話紀錄逐通撥打才聯繫上家人，為求謹慎再以人臉辨識系統查證確認身分，熱心的林員擔心老翁再次走失，除造冊存查外，事後並通知家屬到派出所將老翁平安帶返家。