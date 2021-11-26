衛生福利部國民健康署26日公布台灣健康城市暨高齡友善城市評比獎項，台東縣政府獲健康城市暨高齡友善城市卓越獎。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

衛生福利部國民健康署26日公布台灣健康城市暨高齡友善城市評比獎項，台東縣政府獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一，同時分別獲得5個獎項，成為獲獎率最高的縣市；台東縣長饒慶鈴表示，台東是全台最健康的典範城市。

從衛生福利部常務次長石崇良手中接下獎座，饒慶鈴表示，「健康不平等」是縣府團隊大力突破改善的重點，相較於西部，台東有許多不便與困境，如財政自籌比例全國最低、高齡化人口達約18％、醫療資源短缺且集中市區，因此積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善。

衛生福利部國民健康署與台灣健康城市聯盟設置「健康城市暨高齡友善城市獎項」，藉由選拔方式，宣導相關健康城市、高齡友善城市議題與成果，今年359件投稿，歷經書面、口頭、實地訪查3階段評選後，今公布43個獲獎單位；台東縣獲得高度肯定。

饒慶鈴說明，提升台東縣平均餘命、健康維護是上任後的重要目標，增強縣內醫療能量並補足急重症醫師人力，改善台東過去沒有的心臟外科、整形外科及眼科24小時緊急醫療。台東縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，並啟用大武緊急醫療照護中心，由高醫團隊提供專科門診，全面提升台東整體醫療量能。

台東縣不僅獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一，同時原民處「齡近學習，原來都在」、衛生局「我了解你的明白-均衡飲食」、社會處「花甲大人轉志工」及環保局「卑南溪河川揚塵防治」分別獲得獎項。