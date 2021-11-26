資誠PwC在25日與媒體舉行「看不見的商業戰場 企業如何保護自己」企業策略早餐會，幫助企業建立營業秘密法健全的認知，並完整落實營業秘密保護的機制。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，近年來，台灣的營業秘密侵害案件時有所聞，不僅影響企業的品牌聲譽，更可能造成公司經營管理受到影響，甚至危及國家安全，可見營業秘密對企業和政府都是在「風險與治理」上不可或缺的一環。PwC希望協助企業找出問題的根源，來降低營業秘密外洩的風險，預防未來的經濟犯罪事件，幫助企業建立信任，保護企業的核心競爭力，讓企業能夠永續經營。

經濟部智慧財產局法務室主任何燦成指出，由於國際貿易與全球化增加人才流動、加上趨於複雜的供應鏈關係，營業秘密的外洩風險也因此增加。企業必須建立完善的營業秘密保護管理機制，最高管理階層應有明確的政策聲明與支持，包括人力、財力和管理規定，進行機密資訊的盤點及分級分類與標示，並落實簽訂智財權歸屬及保密約定、資安控管、紀錄留存與預警、稽核調查與處罰、教育訓練與宣導等。何燦成強調，企業必須把營業秘密的保護視為管理問題而非技術問題，透過「令其不能、令其不敢、令其不為」的策略來保護營業秘密。

普華商務法律事務所合夥律師許永欽表示，營業秘密的威脅，可能來自內部員工自立門戶、帶槍投靠、報復洩密；也可能是來自外部的威脅，例如競爭對手為了節省研發成本、快速進入市場所為的挖角行為；或者企業的OEM廠商為了自創品牌成為ODM廠商，使用原委託代工者的營業秘密等；此外，還要防範市場上的商業間諜。外部的威脅可能是自然人、法人、本土企業，也可能是陸資、港資等其他外資企業，實無從預測與防範，建議企業自身建構一套防火牆，將風險降到最低。

許永欽表示，營業秘密必須符合三個要件，即「秘密性」、「經濟價值」及「保密措施」。許多侵害營業秘密之告訴案件無法定罪成案，關鍵點都在於這三個要件的證據證明，因此企業經營者對於營業秘密的保護措施之取證尤為重要，包括營業秘密的種類、範圍及管理制度、公司分層授權使用等級、使用紀錄軌跡、資安查核異常紀錄、案發後之刑事鑑定等證據都攸關案件勝負。

營業秘密保護手段多元，許永欽強調，司法救濟途徑非萬靈丹。營業秘密的保護手段於內部管理方面，企業可透過營業秘密自我管理防範資訊外洩，並於知悉危害發生後即時防範，作為未來訴訟舉證之用。

另外，員工管理方面，企業在挖角時也必須留意，除非已善盡監督管理之責，否則不是單單一紙告誡員工不得使用老東家之資訊即可免責。相對的，能夠留住人才就是守住秘密最佳良策，如何避免員工出走，實值企業深思。外部的司法救濟途徑上，如對員工提訴，應留意透過競業禁止假處分防止員工跳槽到競爭對手，遠較事後損害賠償之訴更有價值。

許永欽建議，為保護營業秘密，企業可與員工簽訂在職期間及離職後競業禁止約定。

在職期間的僱佣契約應有三種條款存在，一是「封嘴條款」，即員工未經授權不得對外發言或傳述有關公司負面新聞或訊息、資訊，以維護公司名譽或隱私。二是「保密條款」，即要求員工不得刺探、蒐集、洩漏、交付等有關任何營業秘密、工商秘密、營運資訊等行為。三是在職期間的競業禁止條款，如董監事的競業禁止、經理人的競業禁止及員工的競業禁止。

至於離職後的競業禁止，更是保護營業秘密的重要方法，因為透過一段時間的限制，可以淡化員工的記憶，也可趁機提升技術升級，拉長競爭級距。然而，競業禁止妨害員工工作權，企業必須留意實務上法院對競業禁止條款有效性設有標準，以判斷競業禁止約定是否顯失公平而無效。

許永欽強調，營業秘密的核心價值在於「領先時間」，在現存或潛在競爭者研發新的製程、新的技術，或營業秘密被工程還原、被改良前，競爭優勢即可維持，因此「守住秘密即保住市場」。法律就營業秘密雖設有民刑事等訴訟保護機制，主管機關也積極查緝，但與其選擇事後的救濟途徑，不如提升事前預防保護措施，始能確保營業秘密的完整性。