嘉義市嘉北國小家長會向市議員戴寧陳情，要求孩子有正常受教權。（廖素慧攝）

嘉義市嘉北國小蔡代理校長在備詢台接受市議員李奕德質詢。（廖素慧攝）

嘉義市嘉北國小發生代理教師輕生事件，風波不斷，26日家長會訴請還給孩子正常的受教權，議員質詢學校午餐質量不佳、少數老師上班時間做非公務事情，市府教育處表示，督促學校加強午餐質量、建立暢通的行政溝通機制。

嘉北國小9月間發生有間教室被安裝監視器，該班陳姓代理教師與趙姓校長的意見不同，陳師離職後輕生，趙校長被自動請辭，由蔡姓主任代理校長，但風波持續延燒。

市議員李奕德質詢蔡代理校長，督促他要以「寬和」來治理學校，善用家長會、校友會等社會資源，蔡代理校長首先鞠躬表示因為學校的紛擾不安向社會大眾道歉，並說明讓老師匿名透過APP來暢所欲言，以促進職場溝通。

市議員戴寧質詢指出，事件發生至今2個多月，學校仍不平靜，有少數老師在上班時間用LINE討論非關教務的事情合適嗎？家長們陳情訴求教育處多關心嘉北學生的受教權，還有學校午餐質量不佳，香蕉皮黑了、發百香果叫學生怎麼吃？校慶、萬聖節活動取消，1500名學生的受教權都受影響了。

嘉北國小家長會長鄭凱元、家長輔導會長蘇盟凱說，事發至今學校氣氛仍動盪不安，影響孩子受教權，希望盡速讓校園回歸身心安全、教學專業、運作穩定，肯定趙前校長的治校成績，希望未來遴選及派任新校長要更審慎。

嘉市府教育處長林立生表示，蔡代理校長將代理至明年辦理新校長遴選，趙校長仍具候用校長資格，可依規定參加遴選，午餐飯量不足可以向廚房取用，供應水果都以當令水果為主，會督促相關人員加強把關。

林立生表示，教師在上班時間做非關教學公務的事，不妥，會督促學校暢通行政溝通管道，公開透明，善用多種溝通媒介與教師、家長溝通協調，共創友善學習環境，議員對教師輕生事件調查報告有疑慮，已請政風處協助處理。

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