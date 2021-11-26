「國定踅夜市~經濟部送奶雞」活動進入最後一周，全台31處夜市同將於11月最後一個周六(27日)同步開送，將有台中逢甲夜市、台東觀光夜市等推出加碼活動。

「國定踅夜市~經濟部送奶雞」於11月份每個周六舉行，31處夜市每處至少發放250份雞排＋珍奶或其他特色美食組合，全月要送出3萬份。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，前三周成功建立口碑及人潮後，第四周更有夜市將推出超值加碼活動，例如台中市逢甲夜市除發放五星名攤-激旨燒鳥，每份價值230元的串燒加氣泡飲外，更加碼200份的百元夜市抵用券。台東觀光夜市除了發放在地知名攤位-烤鴨捲餅加奶茶的組合外，也推出紙本振興券200元可換夜市券250元的活動。

中部辦公室提醒民眾，要免費領取特製環保袋及夜市特色美食組合，只要現場出示五倍券「數位標章」即可。但要注意無論是否有共同綁定，一個人一隻手機只能出示一個數位標章。