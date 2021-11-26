台中市打造電子城牆，犯罪行徑全都錄，警察局長蔡蒼柏清查全市監視器，比其他直轄市上萬支多，但待解決的嚴重問題是，近3萬支監視器使用超過10年的近50％，明年起將展開汰舊，議員要求不只要更新，治安熱區還要加裝，不要讓監視器成裝飾品。
蔡蒼柏26日在市議會交通地政委員會指出， 清查台中市的監視器達2萬9655支鏡頭，居全國最高，還比其他直轄市有的達1萬5000多支還要多，但台中市使用監視器超過10年占約一半。
市議員陳淑華表示，台中市治安案件，影響民眾生命財產安全，要求市警局在治安熱區加裝監視器，遏阻歹徒犯案。
警察局指出，警察局錄影監視系統建置已超過20年，為維護城市治安，建置數量逐年增加，統計至今年10月建置數已達2萬9655支鏡頭，數量為全國最高，因而維護費、網路費及電費的維管費用居高不下，造成市府財政負擔。
科技日新月異，超過10年的老舊監視器數量達1萬2763支鏡頭，占43％，為提升效能，警察局自明年起，將朝新增的重劃區建置與汰舊換新同步進行，加快更新速度，以有效維護系統效能，建構城市安全保護傘。
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