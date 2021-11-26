資誠聯合會計師事務所、台灣半導體產業協會24日舉行「永續經營新思維 低碳轉型大未來」線上研討會。

近年全球半導體產業及台灣皆面臨氣候變遷的挑戰，隨著晶片製程技術的提升，水電及資源的消耗也隨之增加，ESG及永續發展已成為台灣半導體產業鏈下一個十年的關鍵競爭力，國內主管機關因應「碳」管理，多管道修定相關政策法規，如年報應行記載事項準則、溫室氣體減量及管理法與公司治理3.0。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，全球永續議題的四大關鍵趨勢包括「全面性法規修改」、「社會永續氛圍轉變」、「科技強化ESG落實」、「ESG投資將成主流」，她提醒台灣企業，ESG是拿到客戶訂單、取得營運資金以及延攬優秀人才的必要因素，並強調「在對抗氣候變遷的戰役中，沒有人是局外人」，勉勵企業對於永續議題的持續投入與關注。

森崴能源股份有限公司總經理胡惠森以「綠能政策．淨零碳排對產業的影響」為主題進行報告，首先針對全球各國減碳計畫目標及淨零碳排的相關倡議與機制進行深度彙整，充分顯示國際產官學界對於淨零碳排的目標多已達成一致共識並逐漸展開積極的行動；接著胡惠森以豐富的產業經驗與趨勢洞察，分享在台灣「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型政策下，企業面臨的機會與挑戰，並以再生能源採購的實務案例來提供給台灣產業做為企業能源轉型的參考借鏡。

面對國際規範變動，企業密切關注氣候/碳議題，世界經濟論壇 WEF發布《Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity》指出五個方向，提供企業掌握與供應鏈共創淨零碳轉型之方法，歐盟於2021年7月14日正式公布碳邊境調整機制（CBAM）計畫，自2023年1月1日開始為期三年的過渡階段，2026年起開始實施，碳有價化之趨勢明確。

資誠聯合會計師事務所永續發展服務經理洪若紋分享「淨零排放時代的碳治理戰略」專題，將議題聚焦至碳治理對於企業在公司治理、供應鏈及全球化貿易的影響，並從「落實溫室氣體盤查」、「擬定目標與達標策略」、「強化管理制度」三大基礎面向，提供相關企業實務案例與推動建議，協助台灣企業找出明確的碳治理策略，並建議企業盡早啟動與落實碳治理，始能於這波淨零浪潮中站穩腳步，成為低碳轉型的贏家。