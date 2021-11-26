11月25至26日，5名美聯邦眾議員搭乘美軍用行政專機訪問台灣。大陸外交部發言人趙立堅今天（26日）在例行記者會中警告美國政客，不要打台灣牌，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏；台灣當局企圖挾洋自重，「倚美謀獨」注定是死路一條。

趙立堅表示，美國個別議員竄訪台灣嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出支持「台獨」分裂勢力的嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。一個中國原則是不可撼動的國際關係準則，美國個別政客肆意挑戰一個中國原則，為「台獨」分裂勢力站台撐腰，已經引起14億中國人民的強烈憤慨。

趙立堅強調，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，絕不是國際關係的一張牌。「我們奉勸美方一些人不要打台灣牌，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果。」

趙立堅表示，中國實現統一是無法阻擋的歷史大勢。美國個別政客和台灣當局的拙劣表演，不過是中國統一進程中的雜音，絲毫改變不了全世界180個國家堅持一個中國原則的牢固格局，一切同中國統一大勢相對抗的錯誤行徑，都如同蚍蜉撼樹，注定失敗。

趙立堅指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。一個中國原則和中美三個聯合公報規定是中美關係的政治基礎，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，及早為中美關係排雷清障。大陸也正告台灣當局，企圖挾洋自重，「倚美謀獨」注定是死路一條。