台灣高鐵公司與中鋼公司今日下午於高鐵左營基地舉辦「高鐵電車線維修工程車啟用典禮」，由高鐵公司董事長江耀宗與中鋼公司董事長翁朝棟共同主持，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、交通部政務次長胡湘麟等人蒞臨現場，共同見證台灣高鐵推動「軌道工業本土化」目標，邁向新紀元！

行政院長蘇貞昌強調，對兩大公司配合完成高鐵電車線維修工程車啟用，行政院表示肯定。(林雅惠攝)

「高鐵電車線維修工程車啟用典禮」，由高鐵公司董事長江耀宗與中鋼公司董事長翁朝棟共同主持，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人蒞臨現場，共同見證台灣高鐵推動「軌道工業本土化」目標，邁向新紀元！(林雅惠攝)

行政院長蘇貞昌致詞表示，非常感謝前董事長殷琪結合民間力量、讓高鐵從無到有，從規劃建設到通車，一定會改變台灣的交通和文化，成為一日生活圈，14年來高鐵做到了，今天他是特別來感謝，也感謝國人在使用高鐵後的各方配合，這不只是改變台灣的一日生活圈，而且從搭乘高鐵的文化，從整個運作服務售票到服務人員的服裝配件，和整個的要求，都讓台灣的交通更進入一個新的階段。

蘇貞昌也透露，曾因沒帶證件匆忙上高鐵，結果被高鐵以老人沒帶證件罰款，至今這張罰單他都還保存做紀念，他深深領教過高鐵文化，也感謝高鐵建立台灣一種優質文化。

國車國造，台灣高鐵維修工程車正式啟用。(林雅惠攝)

蘇貞昌強調，交通建設也是如此實際，每一個零件方方面面都要配合，高鐵既然能夠從國外引進這樣的建設、運作及服務與文化，這些交通裡面軌道建設和維修車，應該早一點可以給國內人才國車國造，如今對兩大公司配合完成高鐵電車線維修工程車啟用，行政院表示肯定。

高雄市長陳其邁表示，國機、國造、國艦、國車都在高雄，很感謝行政院協助，也感謝經濟部國車國造給予最大的幫助。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁表示，國機、國造、國艦、國車都在高雄，很感謝行政院協助，也感謝經濟部國車國造給予最大的幫助。

今日啟用的高鐵電車線維修工程車，是由高鐵公司提出設計概念、中鋼公司研發製造，將高鐵現行使用的6種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」以及「電車線延線（牽引／設備）車」二款新車。

而車輛關鍵之車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本及零件庫存壓力；此外，車體設計更依照高鐵維修實際需求，將工作平台空間最大化，不僅大幅提升維修效率、強化人員高空作業安全，更由於國人自主掌握維修技術，一旦車輛故障可以就近協助救援、立即排除，故能進一步確保高鐵營運安全，充分展現台灣製造的在地優勢。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，目前高鐵本土維修物料採購比率達29.7％，各項維修工作自辦率更達91％，今日啟用的「高鐵電車線維修工程車」，更是台灣高鐵「國車國造」的歷史新頁！

中鋼公司翁朝棟董事長表示，中鋼開發及製造軌道工程車輛已累積20多年經驗，共承製台鐵、台北捷運、高雄捷運及高鐵公司等共計52輛軌道工程車。中鋼運用累積的技術量能，結合子公司中鋼機械之產製能力，將高鐵公司現有6款日系及德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」及「延線車組」之兩款工程車，兼具「客製化」、「整合性」及「安全性」等優點，有助於提升高鐵公司的維修作業能力。

本案從設計、製作、組裝到試車之國產化比例高達6成，中鋼不僅攜手國內優質廠商共同提升本土軌道產業競爭力，也為台灣綠色交通永續發展做出實質貢獻。

台灣高鐵公司表示，自2007年即積極推動本土化，2017年8月24日舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」時，已與80家國內廠商合作，成功開發出419件高鐵維修物料！截至目前，更進一步擴大合作範圍至127家國內廠商，成功開發出1207件高鐵維修物料，預計2022年將有更多本土化成果陸續完成，包括：與工研院合作的「轉向架走行測試設備（BRT）」以及與台灣車輛公司合作的「柴液型調度機關車」等。