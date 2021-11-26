有機電子研究中心主任劉舜維教授的研發團隊，以OLED面光源技術，讓褪黑激素延遲並集中於夜間分泌，解決失眠問題。（明志科大提供）

明志科大陳炳宜教授團隊研發的腰夠穩(有夠穩)：椎間盤融合器產品示意圖。（明志科大提供）

明志科技大學參加今年12月2日至12月5日在台北南港展覽館一樓辦理之「2021台灣醫療科技展」，預計結合台塑企業研發亮點，於「台塑健康樂活館」展出該校包括光療、電漿及醫材最新研發技術，充分體現智慧醫療科技為人類帶來的樂齡生活，同時也將於「InnoZone創新技術特展」，展出甫獲得第18屆「國家新創獎」的4件作品。

明志科技大學表示，於「台塑健康樂活館」展出的5件作品，包括有機電子研究中心主任劉舜維教授的團隊，以目前時下最新的OLED光療技術，研發「輪班神器－微光眼鏡」，透過OLED面光源技術，讓褪黑激素白天延遲並集中於夜間分泌，解決長期輪值的大夜班勞工苦惱的睡眠問題，此一技術預計導入企業應用，以解決輪班效率不佳等問題，長期應用則希望有效舒緩民眾失眠問題，達到國民睡眠健康的目標。

另外「生髮救星－發光健髮梳」技術，應用OLED寬光源刺激毛囊，並也在膠原蛋白實驗增生實驗有顯著的突破，可望解決民眾苦惱的掉髮問題。

由陳炳宜教授團隊研發的「腰夠穩(有夠穩)－椎間盤融合器」，在自行研發的聯通孔生物支架塗上生物活性陶瓷材料，克服過往細胞附著生長的效率，經過實驗，骨細胞附著生長效率顯著優於其他材質之椎間盤穩定器。

該校同時推出由電漿與薄膜研究中心謝章興教授團隊所研發「加速癒合不留疤－手持式低溫電漿槍」，此設備大小方便攜帶且使用上簡單，更為傷口治療帶來福音；「超能電漿生髮術－多功能促進毛囊電漿設備」，藉由電漿、近紅外線與兩者並用多功能模式，促進細胞活性增強毛囊生長。

此外，該校在今年獲得第18屆「國家新創獎－學研新創獎」的4件作品，也將在「InnoZone創新技術特展」展區展出。包括在「創新醫材與診斷技術」領域方面，由機械系胡志中教授「四肢骨折手術與復健之克氏鋼釘固定技術」，與長庚醫院合作，有效解決臨床上克式骨折固定釘(K-wire)易鬆脫、易感染的問題，不但具有市場性、臨床需求，更具有技術創新性；工程學院張創然教授團隊「擴大腸胃內視鏡影像呈現技術並促進精準醫療診斷智慧」則可將魚眼影像即時還原，增加影像觀察的角度，增進內視鏡的偵測精確度，具有工程、民生、醫療等多領域之廣泛應用潛力。

在「特化材料與應用生技」領域方面，材料系劉定宇教授「磁性金屬二維奈米片於磁分離及SERS快速生醫檢測平台技術」，藉由 SERS光譜靈敏且專一，可輕易抓取並濃縮如細菌、病毒、尿毒素、水中毒物等待測物，完成一個高度層次整合的解決方案。化工系張煜光教授「具有蛋白質3D結構奈米纖維膜製備及其在染料廢水處理之應用」，能有效去除染料廢水中殘餘的特定染料，且在多次吸附／脫附循環後仍具功效。

明志科技大學表示，本次展出的作品，技術成熟度高，也極具產業推廣的價值，歡迎產業先進與各界於展覽期間前往參觀與體驗，感受該校充沛的研發能量，也積極爭取與廠商進行產學合作，共創商機。