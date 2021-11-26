恒大掌門許家印 脫手中國恒大12億股 17:592021/11/26 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港交所文件顯示，中國恒大掌門人許家印25日以每股均價2.23港元的價格，出售中國恒大12億股。 中國恒大26日股價收盤大跌10.39％報2.5港元。 許家印在10月初時也曾出售中國恒大股份，脫手5億股。 中臺科大獲「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」金牌及銅牌 疫情回穩 中科大動作招手迎科技廠商 台股崩跌284點 外資大賣超309億 瘋狂倒貨這10檔 大盜鎖定豪宅破窗竊走百萬珠寶10萬賤賣 收贓業者慘了 #恒大 #中國恒大 #許家印 #脫手 #出售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義大 打造南台灣室內最高聖誕樹 04:102021/11/26 產業特刊 趁跌補貨 大立光庫藏股執行率突破四成 18:382021/11/26 財經 通訊大賽20屆 線上秀創意 04:102021/11/26 產業特刊 國道1鼎金段3大貨車追撞塞滿車道 車流回堵10公里 13:052021/11/26 社會 台南大學123周年校慶 秀師生5大研發成果 14:252021/11/26 寶島 多家券商系統遭「撞庫攻擊」客戶被駭買港股 證期局緊盯二點 14:102021/11/26 財經 《營建股》不動產投資王 營建大咖狠踹壽險業 11:422021/11/26 財經 《光電股》大立光再買庫藏股47張 2000元關仍苦扛 17:392021/11/26 財經 社評／抱團取暖的民主大拜拜 04:102021/11/26 焦點新聞 財經熱門新聞 最猛變種病毒殺到！道瓊期暴跌逾900點 三大期指殺成血海 - 財經 台積電vs航運股 重回巔峰哪個難？網一面倒選它：等下輩子 - 財經 投資人帳戶被駭自動買港股？元大證券回應了 - 財經 都因2字！台積電大客戶傳跳槽三星3奈米 爆背後盤算 - 財經 Fed最新會議紀錄「放鷹」 美擬提前結束QE - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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