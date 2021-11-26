港交所文件顯示，中國恒大掌門人許家印25日以每股均價2.23港元的價格，出售中國恒大12億股。

中國恒大26日股價收盤大跌10.39％報2.5港元。

許家印在10月初時也曾出售中國恒大股份，脫手5億股。

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