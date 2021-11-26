由KPMG安侯建業聯合會計師事務與台灣玉山科技協會及所共同主辦的「2021玉山安侯論壇–科技醫療投資發展與趨勢」於26日舉行線上論壇，論壇邀請產、學、研各界專家與企業先進，一同剖析科技與醫療產業的市場趨勢與串連。

此外，也分享近年來科技與生醫產業投資脈動與未來發展，生技醫療產業走入智慧化已成為企業發展策略，而新興科技與技術將成為加速關鍵，科技與醫療兩大產業的結合，也促使整體產業價值與效益大幅提升。

隨著5G、AI、數據資訊技術等日益純熟，新技術將帶領醫療生技領域走向新時代，提升產業競爭力。台灣玉山科技協會副理事長童子賢表示，疫情的爆發，對全球經濟及各產業皆構成重大的衝擊，但同時也浮現新興產業結合的曙光，科技與醫療的整合將對現代醫療產生極大的貢獻。

KPMG安侯建業主席于紀隆則指出，KPMG長期觀察生醫市場脈動，許多國內科技大廠拓展其事業版圖於生技醫療相關產業，生技醫療產業智慧化已成為企業發展的必然趨勢。近年，更因人口高齡化的趨勢，不論在台灣或全球市場對於醫療照顧的需求皆遠勝過往，強勁的市場需求，是促進生技醫療產業與新興科技結合的動力，而數位醫療與智慧醫療領域則是兵家必爭之地。社團法人國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池認為，大健康產業是一個整合型的經濟體系，包含所有可提供個人「預防」、「健康促進」、「診斷」到「治療」等相關產品與服務之產業。

數位科技應用於智慧醫療、遠距醫療，更加速推動精準健康產業鏈，台灣如何以ICT基礎優勢，積極投入數位醫療？研華科技智能醫療協理黃滇樺表示，研華近來協助醫療設備廠商在AIoT 領域中合作，不停的創新與提升效能，提供更安全也更有效率的醫療產品，並以智慧醫院為中心，提出各項解決方案，協助醫院更有效率的照護病患，此兩主軸平行並進，協助智慧醫療發展。

今年度行政院通過生醫相關法案，訊聯生物科技股份有限公司董事長蔡政憲指出，本次《生技醫藥及精準健康產業發展條例》的修法將三大新興生技領域納入，包括再生醫學、精準健康及數位醫療，政府在法規上大力扶持，期許帶動生技產業有更多研發成果。

而台北醫學大學數據長許明暉則指出，在醫療實務中，人工智慧並非是要取代醫療人員，而是希望能善用人工智慧，將病患的健康照顧的更完善，提供更精準即時的治療。

KPMG於線上論壇中同步發表「KPMG科技醫療投資調查報告」，除分析國內大型科技業在生技醫療產業的投資布局與發展外，也邀請8位醫療科技業及學研領導者進行深入訪談。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師連淑凌及健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞分享報告關鍵發現，根據報告說明，企業認為未來三年「檢測」、「遠距」、「照護」最具投資潛力，代表科技醫療的發展也隨時代而有變化，未來的發展趨向於改善目前醫療環境與提供「預防」能量。而投資科技醫療領域最大的挑戰為「專業技術與人才不足」、「國內市場較小」以及「國內外政策與法規限制」，如何拓展海外市場，或與國外廠商合作，進而將產品、服務成功推廣、外銷至他國會是大型企業投入新興領域時一定會探討的議題。

健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植分享並總結，數位醫療與醫療數據的分析應用很顯然不僅改變醫療院所內的醫療照護行為，對於未來健康照護的定義將更為擴大，從單純的照護行為擴大至更為廣義的大健康與健康福祉產業，企業應如何統籌其資源以發揮量能在醫療相關產業有更深入的鏈結、不僅在台灣本地，更將市場拓展至國外，這是企業在投資布局策略上需面對的挑戰，以建構其永續發展力。