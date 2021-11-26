大部分的人都知道從掌心的紋路能判斷運勢，其實從手腕的紋路也能知道一個人的命運，運勢命理網站「知命命理」分析，手腕紋路分為手鍊紋、星紋、十字紋、三角紋、島紋、交叉紋，以及斷斷續續的紋路，分別代表不同意義，其中十字紋象徵早年辛苦，但中年有轉運機會，晚年生活如意順心。

▍1.手鍊紋

在手腕部位出現紋路清晰、環環相扣的鏈條狀紋路，這俗稱金手鍊，象徵財庫，通常擁有這種手腕線紋路的人，屬於大器晚成的類型，年輕時比較勞苦，建議這樣的人要培養自信心以及積極性，到了心智成熟的時候，加上之前所累積的人脈與經驗，便能獲得成功。

▍2.星紋

星紋是指手腕線上出現米字型一樣的星型紋路，且手腕線第一條和第二條紋路清晰，這樣的人命中偏財運非常好，能提高自己的整體收入，他們的貴人運也很旺，在貴人的扶持下，能有很好的發展。

▍3.十字紋

由上而下在手腕線第一條中間出現十字紋的人，少年命運坎坷，但中年以後運勢轉好，透過自己的努力，累積財富，成為有錢人，晚年福祿雙全，事事順利，身體健康。建議在早年多累積經驗並擴展人脈，能成為成功道路之上的助力，晚年更是福祿雙全。

▍4.三角紋

當手腕線中心發現三角形的紋路，表示此人家產豐厚，能繼承遺產，一生運勢較好，官運頗旺，有機會成為達官顯貴。手腕上有三角紋的人天資聰穎，在事業上能有不小的成就。

▍5.島紋

手腕紋路中間如果出現有如小島型的扁平餅狀紋路即是島紋，表示此人身體狀況不佳，精神萎靡不振。島紋象徵縱慾無度，手腕線第一線上出現島紋，其他線並無島紋，表示年輕慾望強，中年之後開始收斂，精神轉好，運勢也變得平順。

▍6.手腕線成交叉狀

若手腕線呈交叉狀，雜亂無序，表示體質差，身體容易產生小毛病，女人易有經期失調問題，受孕困難，子女緣淺；男人有腎虛問題，應多加調理，注重養生。

▍7.手腕線斷斷續續

手腕線不連貫是氣虛的表現，女人易有卵巢問題，男人易久咳成疾。如出現手腕線一段一段的應該多注意身體，適當的補充營養。

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