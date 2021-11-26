臉書高雄點發現，統一生活館利用大型充氣氣球「加高加厚」招牌，硬是把全連比了下去。(圖／臉書高雄點)

照片曝光2萬人笑翻，有人揶揄「這樣下去高度超越85大樓指日可待」、「明年中元節可以直接辦搶孤了」。(圖／臉書高雄點)

全聯併購大潤發後，事業版圖不斷擴大，上週(20日)在高雄鳳山拓展新店「鳳山海洋一店」，且還開在結合了7-11與康是美的統一生活館旁邊，宣戰意味濃厚，如今統一生活館反出殺招，照片曝光讓網友全笑翻，直呼道高一尺，魔高一丈。

本報日前曾報導「正面宣戰！全聯新門市開在統一生活館旁 招牌這樣放網驚：火藥味超濃」，當時全聯鳳山海洋一店盛大開幕，還巧妙地利用招牌，完全擋住了隔壁統一生活館的招牌，讓許多人笑稱「全聯先給了個下馬威」、「搞得好像統一生活館變全聯附屬的店家」。

臉書粉專《高雄點》25日貼出了這場鳳山「頂尖對決」的最新照片，只見統一生活館祭出殺朝，直接用巨型氣球包覆住外框，招牌瞬間增高了3公尺以上，大大的「優質生活館」、「康是美」、「7-ELEVEN」文字印在上面，讓人想不注意都難。

照片曝光後將近2萬人點讚，網友大笑直呼：「這邊一定會發展成全高雄最大的違建」、「這樣下去高度超過85大樓指日可待」、「道高一尺，魔高一丈啊XD」、「太無情了」、「無情反殺」、「沒有最高，只有更高」、「我快被這兩家笑死了」、「懷疑兩家根本說好的」、「真的是不能小看年紀大的男人幼稚程度」、「會不會哪天就打起來了」、「看來下次中元節可以辦搶孤了呢」。