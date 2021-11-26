「中小企業加速投資行動方案」今日(26日)再添7家投資案，投資臺灣事務所聯審會議共通過思創數位科技、黃氏製藥、榖萊生技、叶光閥業、恩盈企業、南帝精密及千朋實業申請，金額共26億元。

截至目前總計投資臺灣三大方案共帶動1078家企業投資，金額1兆4926億元，投資台灣事務所表示，後續尚有61家企業排隊待審。

7家裡面，投資最多的是高精密零件CNC加工零部件供應商—南帝精密，擁有協同客戶進行研發的能力，新產品製程已步入快速成長階段，為此斥資11億元在臺南科技工業區興建二廠，同時在既有廠區及新廠著重擴充高精密航太零組件產線。

其它像是黃氏製藥與榖萊生技各投資4億元左右，分別在雲林縣斗南鎮新建PIC／S GMP級廠房、屏東農業生物科技園區興建二廠及倉儲設備。

叶光閥業為因應未來市場需求，斥資逾1億元在屏東萬巒鄉興建叶光二廠及三廠，導入智慧化產線。千朋實業專精於各式塑膠鋼模設計、開發及製造，投資也是想增設智慧化航太產品產線。