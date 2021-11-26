彰化縣客家文化節將於12月4、5日在鹿港鎮三山國王廟登場，結合縣內39間三山國王宮廟和社團，推出系列活動。（吳敏菁攝）

彰化縣客家文化節將於12月4、5日在鹿港鎮三山國王廟登場，結合縣內39間三山國王宮廟和社團，推出系列活動。（吳敏菁攝）

彰化縣客家文化節將於12月4、5日在鹿港鎮三山國王廟登場，結合縣內39間三山國王宮廟和社團，推出系列活動，縣長王惠美示範作麻糬。（吳敏菁攝）

鹿港三山國王宮廟，有許多文化資產，三川殿有乾隆年間「奉憲示禁」碑，揭祕當年拓墾的一頁歷史。（鹿港三山國王廟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣客屬族群多達23萬餘人，時空環境變遷，許多客家傳統文化習俗已經式微，但信仰三山國王之傳統仍保留下來；彰化縣客家文化節將於12月4、5日在鹿港鎮三山國王廟登場，結合縣內39間三山國王宮廟和社團，推出系列活動，揭秘古蹟廟宇典藏文化資產的密碼。

彰縣府和彰化縣三山國王客家文化協會「彰化縣三山國王客家文化節」系列今年移師到鹿港鎮，鹿港鎮三山國王廟也是大名鼎鼎的古蹟，雖然時代遷移，廟體夾在樓房，不小心可能錯過了，卻典藏文化的瑰寶，有光緒年間「國王古廟」古匾、三川殿有乾隆年間「奉憲示禁」碑，是粵籍士紳墾請於鹿港勒石示禁，嚴禁海防官員不得對客藉人士加索規費等，都紀錄了一頁鮮活歷史。

縣長王惠美表示，彰化縣客家族群占將近全縣人口18％，三山國王傳統宗教信仰依舊蓬勃發展，為了讓民眾及客家子弟瞭解客家文化，望透過三山國王的力量把客家文化發揚光大。這次活動有客家藝文互動體驗、客家花布拼貼、美食研習、客家童玩製作、客家舞蹈、歌謠、傳統技藝獅陣表演。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港非常高興能夠迎接這次彰化縣三山國王客家文化節，鹿港四季紅冬歡的系列活動也正好高潮迭起，來參與體驗客家獨特文化，也歡迎深入鹿港來作客，12月4日公所舉辦港邊烏魚樂時間、12月5日有憶曲通老歌等活動，精彩加乘，不要錯過了。

三山國王客家文化協會理事長胡祥畯表示，今年活動在鹿港三山國王廟擴大舉行，現場有客家舞、客家歌曲表演、擂茶、麻糬及許多客家文化物品的展示讓民眾參觀，12月5日還會邀集全縣39間宮廟117尊三山國王讓民眾朝聖，祈求風調雨順，國泰民安，歡迎鄉親朋友一同來參與。