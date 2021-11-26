彰化銀行(2801)26日舉行線上法人說明會，由發言人暨資深副總陳斌說明第三季營運績效及業務重點，會中公布，累計今年1～9月稅後盈餘為67.74億元，較去年同期增加19.81％，顯示本年度業務成長動能佳，稅後每股盈餘(EPS)為0.65元，加上積極投資布局並優化資產配置，使NIM值逐漸上揚，資產品質穩步提升，累計今年前10月的稅後盈餘更已經超越去年全年水準。

彰銀表示，國內因受惠於下半年疫情趨緩，警戒降至二級後，民間活動增加，且出口屢創佳績，手續費淨收益較去年同期微幅成長，總放款量在持續開拓中小企業客群，及積極推動優質房貸業務等因素下，較去年同期成長5.79％。其中，中小企業放款及個金成長約7.86％及14.08％。存款量無論是新台幣、外幣均有兩位數成長，營運動能持續增強，有助提升未來獲利。對於第四季，彰銀認為，在各國對半導體需求及國際原物料行情持續走高，且國內半導體業者積極擴大資本支出，以及政府推動振興五倍券帶來龐大消費商機下，預計出口、投資及消費都會有不錯的表現，彰銀也將把握機會衝刺各項業務。

彰銀將持續擴增核心業務基盤、增強財富管理動能、靈活資產配置策略、優化數位金融服務外，同時支持綠色產業發展，陸續推出綠能科技產業貸款、再生能源發電業貸款、風力發電業貸款及低碳永續家園專案貸款等綠色貸款，辦理企業授信更納入「赤道原則」精神，以ESG作為審核貸款觀察指標，驅動正向循環的永續金融生態圈。

展望明年，彰銀認為，國內經濟將在政策刺激帶動下逐步回溫，加上原本暢旺的外銷市場，對於2022年的營運狀況保持審慎樂觀。

另外，彰銀表示，氣候變遷已是全球性議題，為踐行企業永續，已在今年7月簽署成為TCFD倡議支持者，並於9月完成TCFD符合性之查證作業，且經英國標準協會BSI確認TCFD成熟度模型為最高等級的「第五級：優秀」，近期也取得BSI之國際標準ISO 46001水資源效率管理系統認證，對授信戶的社會環境風險及企業人權實踐把關，促進金融、企業與社會環境共生共榮，達成ESG永續金融目標。