為了因應審計委員會的設立，明安（8938）26日舉行股東臨時會，全面改選董事，其中4席一般董事、4席獨立董事，新任董事會並推選鄭錫潛、劉安晧二人，分別續任明安董事長和副董事長職位。

明安26日股東臨時會改選、新當選的董事，包括一般董事明安投資法人代表鄭錫潛、源宏投資代表劉安晧、福元投資代表林瑞章、自然人董事杜曉芬等4席、以及4席獨立董事洪麗蓉、何曜宏、張學斌、以及陳玉霖等。