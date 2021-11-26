為了因應審計委員會的設立，明安（8938）26日舉行股東臨時會，全面改選董事，其中4席一般董事、4席獨立董事，新任董事會並推選鄭錫潛、劉安晧二人，分別續任明安董事長和副董事長職位。
明安26日股東臨時會改選、新當選的董事，包括一般董事明安投資法人代表鄭錫潛、源宏投資代表劉安晧、福元投資代表林瑞章、自然人董事杜曉芬等4席、以及4席獨立董事洪麗蓉、何曜宏、張學斌、以及陳玉霖等。
為了因應審計委員會的設立，明安（8938）26日舉行股東臨時會，全面改選董事，其中4席一般董事、4席獨立董事，新任董事會並推選鄭錫潛、劉安晧二人，分別續任明安董事長和副董事長職位。
明安26日股東臨時會改選、新當選的董事，包括一般董事明安投資法人代表鄭錫潛、源宏投資代表劉安晧、福元投資代表林瑞章、自然人董事杜曉芬等4席、以及4席獨立董事洪麗蓉、何曜宏、張學斌、以及陳玉霖等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。