真的太危險！一名網友稱，他25日行駛在國道時，前方的車輛後方保險桿搖搖欲墜，在風中上下擺盪，讓人看得冷汗直流。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱25日晚上他自五股交流道開上國道一號北上路段，期間遇上一名銀色的轎車，透過影片可見，該輛轎車的後側保險桿右半邊已鬆落，僅剩左側還固定在車上，每當車子行進時，保險桿就迎風來回甩動。

透過影片可見，該轎車在交流道時，保險桿還算固定在車上，但駛上國道後車速加快，保險桿受風吹之下顯得更加搖搖欲墜，彷彿隨時都有可能被風吹落成為國道掉落物，恐造成後方用路人的生命危險。

原PO透露，他從上國道前便一路注視這台車，但他在環河北路段就下國道，不曉得該車後續，也表示，若有駕駛在25日晚上8點後於國道北上路段輾到保險桿，不妨參考一下這幾段行車紀錄器。

實際上，若用路人若真遇上國道掉落物造成車損、人傷，車主可向國道警察尋求協助，透過調閱監視器以車追人，看車損程度向對方尋求理賠。