有些女性天生帶有福氣，不僅命格好，而且還懂得持家，對於丈夫而言，她們就像是福星。《搜狐網》近日分享3個能旺夫的生肖女，若是娶她們回家，婚後日子不僅幸福，能且家運還會越來越旺。

1.生肖狗

屬狗女天生命格佳，她們無論到哪裡，都能把好運帶回家，而且屬狗女非常懂得持家，是典型的賢妻良母，不只能旺家運，還會把家裡打理好，讓丈夫在外工作也不用操心家務，甚至還會兼顧家中每一個人的感受，讓所有人在家都能感受到溫暖。

2.生肖豬

屬豬女攜福帶貴，一生擁有不俗的福氣，在結婚以前，她們能旺父母，改善家運，結婚後可以旺夫益子，再者，屬豬女個性婉約，懂得如何照顧家裡，丈夫無後顧之憂就能好好打拼，事業自然就會蒸蒸日上，經濟不愁吃穿，因此能夠娶到她們的男性，可說是三生有幸，宛如把財神請回家。

3.生肖龍

屬龍女能夠聚財攏福，她們擁有雍容華貴的氣質，舉手投足間散發出迷人的器質，她們一生非常有福報，受到神明庇佑，因此很少遇到極大的挫折，婚前能夠興旺家業，因此家境過得並不錯，而結婚以後，又能提升夫家家運，婚後必能大富大貴，能娶屬龍女回家，也可說是上輩子燒好香。