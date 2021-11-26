國內民間投資動能強勁，主計總處今公布最新經濟預測，上修今年經濟成長率達6.09％，較上次5.88％的預估值，上修0.21個百分點，創近11年新高，每人GDP達 3萬2787美元，首度突破3萬美元大關。

主計總處官員表示，今年大幅上修全年經濟成長率，主要是民間投資所貢獻；隨全球景氣復甦，半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，供應鏈深化在地投資的群聚效應顯現，加上台商回台投資、電信業者加速布建5G網路、離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，以及運輸業者(如航運)擴增運力，預測民間投資全年成長18.88％，上修幅度高達6.99個百分點。

官員解讀，民間投資暢旺，如同「大軍未動、糧草先行」，廠商添購機器設備、建置廠房，意味未來產能擴大、出口大好，綠能投資未來將轉換成能源，整體來說，增加產品附加價值、創造國內就業機會、薪資增添柴火、帶動內需，進而增加稅收、提高正負預算、減少舉債，良性循環將影響未來台灣的經濟風貌，維繫未來經濟成長的動能。

主計總處亦同步上修明年經濟成長率，由原本3.69％上修至4.15％，上修0.46個百分點；至於民眾關心的通膨壓力，主計總處預測，今、明兩年的消費者物價指數年增率分別為1.98％、1.61％，官員表示，明年油價、大宗原物料商品價格可望回落，物價壓力會逐步舒緩。