台中第四市場經修復與重新規畫後華麗變身，將結合市集、在地特色等，並以插畫、漫畫為主題，成為青創新基地。(林欣儀攝)

傳統菜市場也能夠很文創！位於台中市東區南京路上、沒落多年的「台中第四市場」，原本因都更問題面臨拆除，但地方發起保存並將其轉型為歷史建築，台中市府勞工局進一步規畫為青創基地，預計以插圖、漫畫為發展主軸，12月4日將重新開張，今天率先對外亮相。

興建於1931年的第四市場位於台中東區，其舊有建築以近百年，包括屋架、屋頂、部分構件及太子樓至今仍維持舊有風貌，因當地距離火車站很近，早期一度相當繁榮，但在建國市場成立後，人潮逐漸流失而沒落，台中市政府於2014年登錄其為歷史建築，2018年動工修復。

台中市長盧秀燕上任後，為重現舊有歷史建築的風華，勞工局投入心力，打造此處為青創辦公室，並委託管理顧問公司協助經營，將延續其原有的市場概念，轉型為「立體食通信」，經重新打造，早期內部的豬肉攤、魚販攤位都呈現不同景致，分別成為雜誌、商品展示台。

歷經修復與重新規畫，第四市場重現新風貌，將以全新的主題與民眾見面，勞工局預計12月4日重新開幕，首場活動配合耶誕節、以「紫愛你」為主題舉辦開幕活動。勞工局表示，從12月4日至26日、每周二至周日都將有活動，內容匯集台中在地的大甲芋頭、新社薰衣草、清水紫色玉米、東勢葡萄、梨山紫藤及潭子紫色海芋等，現場並將設置網美牆供民眾拍照外，結合市集、DIY體驗活動與音樂表演。

勞工局強調，為與光復新村等青創基地區隔，第四市場未來將舉辦建築保存活化推廣，主要以漫畫、插畫為主題，讓民眾感受舊市場內的新文創。