新北市中和區公所榮獲健康城市獎-城市夥伴獎及高齡友善城市獎-活躍獎兩項殊榮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所榮獲健康城市獎-城市夥伴獎及高齡友善城市獎-活躍獎兩項殊榮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所榮獲健康城市獎-城市夥伴獎及高齡友善城市獎-活躍獎兩項殊榮。（中和區公所提供）

新北市中和公所參加衛生福利部國民健康署主辦「2021台灣健康城市暨高齡友善城市評選」比賽，以「攜手共好 永續中和~全面防災疫起來」主題獲健康城市獎-城市夥伴獎，另以「樂齡中和、志得其樂」主題榮獲高齡友善城市獎-活躍獎，成為雙料獎項得主，不僅在防災及防疫的成果有目共睹，打造中和成為第一線的防疫新標竿，16類志工的活躍更讓中和成為樂齡友善城市，共創美好家園。

中和區長賴俊達表示，防災及防疫涉及層面廣大，今年五月台灣新冠肺炎疫情爆發，讓中和區面臨僅與台北市萬華區一橋之隔地緣近、人口多、企業多、移工多及長照機構多等困境，一度淪為疫情重災區，確診人數單日曾達69人之多。不論是市府局處、中和分局、中和衛生所、清潔隊還是地方的里鄰長、環保志工、巡守隊、寺廟及餐廳小吃業者等不同的公、私部門夥伴，有賴大家一起齊心抗疫，守護中和。

另外，中和擁有16類志工，解決了公部門人力不足的困境，且志工種類高達16類，年長者可以自由選擇自己有興趣的項目加入，透過參與志工活動，活出生命的另一種價值，使中和成為宜居、有活力及有熱情的幸福城市。

賴俊達表示，中和區公所為做好全面防疫，規劃18構面以及推動防災三生策略，在防災面向上，首創全臺第一次的「企業防災推廣講座」，並全面推動公私協力合作概念，整合企業與社區，推廣前瞻務實的防災作為。在防疫上，整合公所、機關團隊、里鄰長、社區社團、志工等協力夥伴，透過四面向防疫策略全面防堵：一、是市府最佳防疫策略運用得宜；二、是基層落實「平寧計畫」堅壁清野；三、是普設快篩站尋找隱形傳播鏈；四、市民高度配合、低度活動，來控制疫情。

面對疫情的來勢洶洶，中和區成立熱區防疫中心，透過宣導、巡查、消毒、關懷及篩檢五大執行面來控制疫情，以及藉由平寧計畫的啟動，快速阻斷傳播鏈，於防疫面向上累計投入人次高達407萬人次，受惠人次高達9990萬人次。

各界堅守防疫關卡，一同攜手防疫守護中和，持續清零還給市民平靜、安寧的日子。

中和區公所表示，110年榮獲高齡友善城市活躍獎，以「樂齡中和、志得其樂」為主題，透過8大構面、16類志工，推廣高齡長者從事志願服務，貢獻多元技能，增強機關服務量能及提升服務品質，更創造許多溫馨感人的小故事，總計投入1萬3622位志工，受惠民眾高達1173萬4798人次，讓在地民眾有感，也使得高齡志工能助人助己，創造自我實現的價值，達成在地活躍及健康老化的目標。

中和區公所連續三年參加衛生福利部國民健康署「台灣健康城市暨高齡友善城市評選」比賽，均獲得獎項，在108年榮獲全國鄉鎮市區唯一「台灣健康城市-卓越獎」及「台灣高齡友善城市-敬老獎」、109年榮獲「台灣健康城市-韌性與創新獎」，連續兩年獲邀於頒獎典禮分享成果，今年再度取得雙料獎項殊榮，在三年間一共獲得5個獎項榮耀，成為其他機關的學習標竿。