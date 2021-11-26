全球電子晶片供應從去年底開始出現嚴重短缺，令汽車、通訊、家電等多個製造業行業倍受打擊，嚴重威脅各國經濟復蘇。最近一份德國智庫所做的研究顯示，除新冠疫情大流行因素外，美中科技爭端導致很多陸企大量囤積晶片，更是造成全球晶片短缺的另一重要原因。

《美國之音》引述德國智庫新責任基金會(Stiftung Neue Verantwortung)公佈的研究報告說，擾亂全球晶片供應鏈最重要的因素是COVID-19後半導體價值鏈對晶片的需求猛增以及美中技術競爭。美國2019年對華為實施出口禁令時，一些陸企因擔心面臨類似華為的問題而開始囤積晶片。

報導說，中國是全球最大的半導體消費市場，但自製率很低，大多依賴進口，半導體甚至超過了原油成為中國最大的進口商品。這些進口晶片大多用於智慧手機、筆記型電腦等設備，再出口到國際市場。為了不受美國不斷擴大技術禁令的影響，許多陸企開始囤積晶片，但這樣做卻導致需求激增。

研究報告的作者之一、新責任基金會高級研究員克萊恩漢斯(Jan-Peter Kleinhans)說，疫情使得對個人電腦、平板電腦和網路攝像頭等在家工作設備需求飆升，造成晶片緊缺。另一方面則是，美國限制對中國晶片輸出管制從華為擴大到更多的公司，許多陸企擔憂成為下一個被限制的對象，因此先行囤積大量的晶片庫存，有些企業甚至從零庫存增至3個月、半年或更長的備貨周期，以應對未來供貨的不確定性。

報導指出，中國海關的資料顯示，大陸2018年進口4175億枚晶片，2019年增至4451億枚，而2020年再暴增20%達到創記錄的5435億枚，進口總額達3500億美元。2021年預計還會再增加20%。即便進口激增，但在大量囤積之下，大陸缺晶片的問題仍然嚴重，其中汽車行業受害最嚴重，汽車銷量因而大幅下滑。中國監管部門亦因此宣布嚴查囤積與哄抬價格，並祭出多項懲罰措施。

這場罕見的全球晶片荒似乎仍持續蔓延，全球半導體銷售額和出貨量持續增長，但是晶片短缺危機未見緩解。為了提供晶片供應鏈透明度，美國商務部在今年9月請求全球主要半導體製造商及客戶，以「自願填寫問卷」的方式提交「資訊請求書」（Request for Information），提供晶片銷售的相關資料，截止日期為本月8日。這些資訊包括近幾3年銷售額與訂單／出貨比以及最大的前3名客戶名單。美國商務部希望提供的這些資訊被認為無疑將有助於美國進一步瞭解中國對於半導體的需求。

報導引述批評人士的話說，美國近年來限制對中國的高科技產品出口的政策帶來了一些負面效果，片短缺危機就是明顯的例子。兩國經貿關係必須顧及國家安全利益，但是盲目的脫鉤也會造成意外後果，美國的政策應深思熟慮並進行必要的調整來找到平衡。