夢時代11月25日起至12月15日推出「愛．Sharing」年終好康優惠。其中，11/25-28及12/2-5，全館指定消費滿3000元送200元、指定3C商品單筆滿5000元送300元，刷華南夢時代聯名卡滿3000元再贈100元。

而且，周末限時加碼，使用icashPay、icash2.0不限金額消費贈10％ OP點數，等同活動期間，指定消費滿額最高可享16％回饋。並自11/27起，打造為期37天的「Dream Wonderland夢想樂園」；12/18-19，安排8場限定浪漫飄雪；12/24-26晚間7點，連續舉辦3日不同主題風格的星空音樂日，讓12月份聖誕月，天天都精采，2021年聖誕必訪打卡景點，就在高雄夢時代！

隨著耶誕佳節將近，夢時代將於11/27-1/2，在夢想廣場上打造「Dream Wonderland夢想樂園」，以夢幻的藍、白色系為主體，推出旋轉木馬、海盜船、釣魚機、咖啡杯、天女散花、旋轉飛機及小火車七大遊樂設施，每項體驗單次100元，暢玩5項設施只需300元。為歡慶聖誕節，12/1起，刷華南夢時代聯名卡，全館單筆消費1000元，即可獲得「單項設施體驗券」，每卡每日限兌一張，限量600張，送完為止。同時，瞄準交換禮物商機，12/11、12、18及19推出周末午後限定的「禮物市集」，集結各式手作文創、風格餐車、藝文小品等30家攤位，並於下午4點半及6點半舉辦耶誕挑戰活動，完成指定任務可獲得耶誕小禮一份。此外，12/18及19下午4點至晚間7點，還有夢時代限定驚喜，幸福廣場將於整點時刻，飄下浪漫雪花！

夢時代表示，年底最令人引領期盼的就是聖誕夜，12/24-26下午，在時代廣場上另將推出「冬日小微醺」主題市集，網羅逾20家令人胃口暖呼呼的風格餐車、美食品牌及文青風選物攤位；晚間7點，舉辦為期3天的「星空音樂日」，邀請清新創作歌手魏嘉瑩、空靈系女聲琳誼、大嘻哈時代人氣歌手POPO J、SOWUT、迷因饒舌團體沒有才能、靈魂歌后家家、實力派歌姬閻奕格、人氣潛力男歌手吳思賢（小樂）等14組藝人輪番上陣，天天獻唱不同的音樂曲風，有街頭浪漫、不敗嘻哈及熱門華語金曲，準備與民眾每日共同歡度2小時的難忘夜晚！與此同時，憑全館當日不限金額發票，並出示華南聯名卡，還可兌換50元市集折價券，限量500份，送完為止，歡迎有興趣的民眾前來逛市集、聽音樂。