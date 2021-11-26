不跌不買，愈跌愈買，堅持逢低承接庫藏股的大立光（3008）26日再出手，買回47張庫藏股，將庫藏股總持有張數再往上拉高至580張，以預訂買回張數1342張換算，執行率已正式突破四成，達到43.22％，佔股本的0.43％，迄今大立光花在庫藏股的資金已逾12.12億元。

台股因變種新冠肺炎再起、美國升息疑慮加重而臉綠，終場大跌284.8點，跌幅達1.61％，趁亂大立光也進場撿便宜，再度出手買回庫藏股。

由於法人咸認大立光再殺破二千元的機率不高，即使26日台股大跌，大立光走勢依然平穩，儘管終場仍以最低點作收，收在2025元，下跌1.22％，但跌勢已較其他個股有守，也因此大立光26日雖進場撿便宜，但買進張數並不多，僅47張，再加計之前買進的533張，迄今大立光總買回庫藏股張數達580張。

由於庫藏股累計買進金額已跨過12億元的門檻，儘管26日買回金額僅9592萬5千元，大立光仍須依法逕行公告，以26日買進均價2040.96元，買進均價已較前三波買進的平均成本2095.16元便宜，有助於攤低買進成本。