儘管被缺料打亂陣腳，神準科技（3558）今年仍成功重返成長軌道，惟面對缺料這個網通業最大的考驗，神準科技總經理林伯彰仍不敢輕忽，強調原物料掌控仍會是今年第四季和明年的營運重點，仍會戰戰兢兢來面對。

神準科技26日參與櫃買中心舉辦的法說會，談到明年的展望，林伯彰表示，有線和無線產品明年都會繼續成長，其中無線更是神準的強項。

為因應訂單需求，神準科技提早做準備佈署，在既有的華亞廠旁再新增一地下四層、地上十層的新廠，新建廠房面達13520坪，現正在加緊趕工中，預訂明年第三季投產，屆時產能可望增加120％。

針對未來的挑戰，林伯彰表示，缺料和漲價在明年仍會是一個議題，缺料和塞港比較明顯的影響是成本增加，所謂的缺料也不是整個沒有料，而只是料期拉長，這部分公司已從多備一些庫存及變更硬體設計去做因應。

至於原料漲價的問題，林伯彰也表示，會跟進做適度調整，主IC部分會直接反映在售價上，其他物料則會先取得客戶的諒解，再調漲，「產品價格的調整方面，到目前為止，雙方都還算滿意」。