下櫃案再添一樁！金可-ky（8406）與Glamor Vision Ltd.（下稱 “Glamor Vision”）及其百分之百持股子公司Glamor International Ltd.26日宣布，簽署合併契約，Glamor Vision將以現金每股280元為對價，合計272億元（美金9.8億元）收購金可全部股份。

該合併案應經金可股東會決議通過，依照開曼法定合併程序規定辦理及在取得相關主管機關核准後，預計於2022年上半年完成。在合併案完成後，金可將於終止櫃檯買賣。

金可表示，收購完成後，金可將私有化並成為Glamor Vision百分之百持股之子公司。Glamor Vision係由金可現時主要股東Hydron International Co. Ltd.設立，並將由亞洲最大私募另類投資公司之一的霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia，下稱“霸菱亞洲”），以及金可現時另一位主要股東New Path International Co. Ltd.共同作為投資人。

此次提議金額相較於金可的前一交易日（11月25日）的收盤價格相比，溢價38.6％。相較於前30日、90日與180日的成交量加權平均價，溢價分別達43.8％、43.0％及26.4％。

金可董事長蔡國洲表示，此合併案符合金可廣大股東的利益，同時金可在私有化後能採取更靈活的發展策略去追尋長期企業價值提升，將金可進一步帶往更大、更國際化的方向。董事會認為這策略在私有化後執行較為合適，並且認為霸菱亞洲是實現這些策略最好的長期戰略合作夥伴。該案完成後，金可將借重霸菱亞洲的國際經驗及專業，與公司經營階層及員工共同努力，致力經營與開發業務，並持續深耕與拓展國際市場。

霸菱亞洲董事總經理李承宗表示，很榮幸能夠成為金可的長期合作伙伴，透過我們的國際經驗，致力協助公司。

金可始於1996年，致力於角膜接觸鏡（隱形眼鏡）、高效能角膜接觸鏡護理液及潤眼液之研發、製造及銷售。在私有化後，金可的台中全球總部、上海的大陸總部以及全球的經銷通路與兩岸的工廠均維持不變。

霸菱亞洲是一家居於全球領先地位的私募股權基金公司，旗下管理總資產超過370億美元。擁有橫跨香港、北京、上海、孟買、新德里、新加坡、東京、倫敦、雪梨和洛杉磯的全球佈局。霸菱亞洲擁有超過24年的投資記錄，為旗下的投資組合公司提供豐富的資源支援和潛在價值創造機會。