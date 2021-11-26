台股本周大幅震盪拉回走勢，周指數跌幅2.52％；各產業類股跌多漲少，以鋼鐵類指數上漲2.83％最強勢，以水泥類指數下跌4.55％最弱勢。國票投顧預期下周指數在17250-17650點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：ABF股、散熱股、車用電子股、銅箔基板股、汽車零組件股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內利多因素：

1.台股5月回穩至今，曾歷經過數次震盪，不過觀察大盤這段時間表現，5日均線即使出現負乖離，也幾乎都在-2％之內，而現在指數5日均線負乖離-1.46％，短線已有相當程度的反映，台股下周可望醞釀跌深反彈契機。

2.下週即將召開法說會的公司，多為近期市場熱門族群，如ABF的欣興、景碩，記憶體的南亞科，原物料相關的台肥、大成鋼，以及被動元件指標國巨等，將釋出最新產業看法，可望吸引低接買盤進駐，提供台股下檔支撐。