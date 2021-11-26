四大公投案將於12月18日投票，藍綠雙方積極宣講。曾外傳可能出戰高雄市長選舉的無黨籍立委高金素梅，24日起也發起「公投小戰車宣講」活動，12月17日前在全台各地游擊開講，她24日更搭上戰車在高雄宣達「四個都同意，台灣更美麗」理念。資深媒體人黃暐瀚表示，高金素梅的公投戰車開去高雄，這個事情就叫「試水溫」。

被問到高金素梅有沒有可能出來選高雄市長？黃暐瀚26日在政論節目《新聞大白話》中表示，高金素梅選高雄這件事情，其實他很早就問過她本人，高金素梅跟他說，「哪有這種事？」但是你看高金素梅的戰車就開去高雄，所以這個事情就叫「試水溫」。

黃暐瀚接著表示，很多事情，比如政治眼前一切一吋都是迷霧，但他認為，高金素梅在高雄既然反應這麼好，明年她會不會是高雄市長陳其邁的對手？他覺得不無可能。

另外，針對陳其邁盼4大公投案「高雄要全贏」，黃暐瀚表示，他看到陳其邁的講法是有點難過，但並不是因為高雄會4個不同意高於同意而難過，這沒什麼，這代表民意。台灣的民意要4個不同意，那是多數，那就按照多數的民意去走就好了，所以哪有什麼贏或不贏的問題，難道4個不同意台灣就贏了、4個同意台灣就輸了，總統就要換人了嗎？並不會嘛。但以高雄的藍綠比來講，綠當然大於藍；不過，他認為，大家應該按照自己對公投的喜好，去投自己要支持的，而不是看你喜歡的黨叫你怎麼投。