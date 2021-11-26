台南山區災損補助被打折 民代爭取複查補救

今年8月上旬西南氣流豪雨造成台南玉井、南化、楠西、左鎮等山區農損嚴重，但中央補助政策與地方執行有落差，導致農損嚴重的山區農民深感權益受損，立委陳亭妃、台南市議員周奕齊26日下午邀相關單位與農友開協調會，爭取兩個星期內從寬複查。

與會的農糧署副署長姚志旺表示，台南兩區經抽查複勘有2成不符標準，因此以8成補助金額給公所執行發放，若有疑義可補相片等證明文件申請再議。

26日於玉井區公所舉辦的協調會有100多位農友參加，與會農民抱怨，為了申報受損補助，公所跑了好幾趟，收到補助通知單看到只剩2、3成的災損補助金額，真是心都涼了。玉井謝姓農友表示，第1次通知可領9000多元，第2次通知真正到帳卻領不到4000元，也不知是什麼原因。

玉井區公所表示，經過抽檢，不合格原因有很多種樣態，有的申報面積與種植面積不符，有的是種植作物與申報作物不符，或是災損比率未達標準。

陳亭妃指出，此次災損中央上從蔡英文總統到農委會主委陳吉仲都很重視，指示從速從簡從寬處理，她要求區公所彙整所有農戶扣減補助的原因，釐清有疑義的部分，並請農戶於2星期內向公所提出複查申請，再由農業局報農糧署複查結果，如應提高補助金的撥放，農委會應全力協助。

至於區公所勘查人力不足及專業度問題，陳亭妃建議市府適時調配人力，也建議中央在各縣市應訓練、培育人才庫，遇到災害等緊急情況時，可以機動出來協助災損調查，同時縮小對災損認定的差異。

議員周奕齊也表示，公所勘災人力不足，加上每幾年就調動，就要重新培訓勘災農業專業知識，希望中央與市府協調，訓練專業人才，以類似技師公會模式，增加機動農業勘災人才。